My Hero Academia 334, un'ombra persistente: All Might è stato superato?

Quello che può sembrare un fallimento totale, è in realtà una piccola vittoria. Star and Stripe è gloriosamente caduta in battaglia, ma così facendo è riuscita nel suo sogno: superare la grandezza di All Might, la fonte d’ispirazione che per tutta la vita l’ha spronata. L’ombra del Simbolo della Pace è presente anche in My Hero Academia 334.

All Might non è più presente da tempo, ma nonostante ciò in qualche modo sta ancora ostacolando i piani malvagi della sua nemesi All For One. A causa sua, alla sua onnipotente figura, il Re del Male ha incontrato gli ultimi ostacoli su di una strada ormai completamente spianata. A resistergli sono rimasti gli esponenti della nuova generazione, guidati da Deku, erede della volontà del Simbolo della Pace, Endeavor, il più grande rivale dell’ex numero uno, e Star and Stripe, che ha da sempre seguito il suo modello.

Quest’ultima è però morta, sconfitta da un essere senza nome a metà tra Tomura Shigaraki e il suo maestro All For One. Prima di lasciar trionfare il Villain, tuttavia, l’eroina dagli Stati Uniti d’America è riuscita nel suo sogno: eguagliare la grandezza del suo idolo.

La scomparsa di Star and Stripe non è stata vana. Non solo l’eroina non si è lasciata derubare del suo Quirk, ma ha anche fatto guadagnare del tempo preziosissimo ai propri alleati. Prima di esalare il suo ultimo respiro, è riuscita a proteggere la società degli eroi per un’ultima volta. Nella visione del suo squadrone, Star ha superato All Might da molto tempo, lei è stata la più grande eroina. Ma se ha ottenuto questa piccola, grande vittoria, il merito è solo di uno studente giapponese fuorisede che aveva due lunghi ciuffi biondi all’insù.

La grandezza di All Might è insormontabile, e nonostante non ci sia più, la sua ombra ostacola tutt’oggi All For One. Vi lasciamo agli spoiler su My Hero Academia 335 e alla proposta bocciata dalla comunità internazionale in My Hero Academia 334.