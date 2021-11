My Hero Academia 334: un prezioso vantaggio in vista della resa dei conti

La conclusione dell'intensa battaglia aerea tra Star & Stripe e il "nuovo" Shigaraki, ha lasciato i lettori di My Hero Academia con diverse questioni in sospeso. Questa incertezza è stata però momentaneamente affievolita grazie ad un inaspettato, e fondamentale, vantaggio per i protagonisti.

Il sacrificio di Star & Stripe non è stato del tutto vano. L'eroina statunitense è riuscita a mettere in grande difficoltà Tomura, soprattutto grazie al suo ultimo ordine, ma anche il suo team di piloti ha giocato un ruolo decisivo. Nel capitolo 334 apprendiamo che gli aerei X-66 pilotati dai compagni dell'eroina non solo semplicemente armati per delle battaglie, ma hanno degli equipaggiamenti che consentono di raccogliere dati sull'ambiente circostante, persone incluse.

Fortunatamente dal luogo dello scontro riescono ad allontanarsi tre aerei, tutti con dati biometrici riguardanti Shigaraki, donati ad All Might. Informazioni che possono essere fondamentali nell'ormai inevitabile scontro tra i protagonisti e la nuova versione del Villain, estremamente potente e resistente. Tutti questi dati, uniti alla settimana di tempo, necessaria a Shigaraki per riprendersi dal confronto con Star & Stripe, rappresentano un enorme vantaggio per Midoriya e tutti gli altri.

Infine vi lasciamo alle previsioni del capitolo 335 di My Hero Academia, in arrivo su Manga Plus domenica 28 novembre 2021.