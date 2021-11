My Hero Academia 334, proposta bocciata: la comunità internazionale si defila?

La crisi della società degli eroi giapponese ha portato a gravi conseguenze in tutto il mondo di My Hero Academia. La comunità internazionale è in piena crisi: ogni singolo paese del globo sta attraversando grandi difficoltà. Portare aiuti al Giappone è una cosa che al momento sembra impossibile.

Come abbiamo visto ormai qualche capitolo fa, la situazione mondiale è degenerata. Gli sgherri di All For One, spinti dalla volontà del Re del male, hanno cominciato la loro rivoluzione, facendo scoppiare catastrofi e rivolte in ogni angolo del pianeta. La comunità internazionale non può in alcun modo supportare il Giappone, poiché vi è mancanza di Pro Heroes, impegnati a difendere i propri territori.

Dunque, la richiesta della società giapponese è stata rifiutata, tranne che da Star and Stripe, eroina statunitense che ha aggirato le restrizioni partendo in difesa della patria della sua fonte d’ispirazione.

Tuttavia, anche la Number One degli USA ha fallito: Star è stata uccisa in battaglia da Shigaraki. Nei giorni successivi a questa catastrofe, la notizia della sua morte si è diffusa in tutto il mondo, che ora prova solamente paura e angoscia. Se non ce l’ha fatta l’eroina più forte, allora nessun altro potrà farcela.

Le reazioni alla morte di Star and Stripe suonano come una condanna per la società giapponese. Se già prima gli altri paesi erano restii a inviare rinforzi, ora sperare di ricevere supporto esterno appare del tutto impossibile. Anzi, la morte dell’eroina degli Stati Uniti d’America sembra aver solamente spronato gli attacchi dei Villain, e la mancanza di eroi potrebbe portare alla caduta di numerose nazioni. Risolvere i propri problemi in casa è l’unica via d’uscita, per la comunità internazionale. Il Giappone dovrà lavare i panni per conto proprio.

