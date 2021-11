My Hero Academia 334: quando uscirà e cosa succederà nella prossima battaglia

La strategia di Tomura Shigaraki ha pagato. Il ragazzo è riuscito a resistere al prode attacco missilistico di Star and Stripe, annientando anche gli effetti del suo quirk e approfittando per mettere in crisi una delle eroine più forti del mondo di My Hero Academia.

Ora che la donna si è vista sottrarre il quirk, il suo corpo ha iniziato a cedere per gli effetti del Decay. Tuttavia Shigaraki non è rimasto indenne dallo scontro: il New Order è un osso duro e non si sta facendo domare facilmente, lasciando Shigaraki aperto agli attacchi dei jet mentre Star and Stripe muore con un sorriso. L'io di Shigaraki, ancora mescolato a quello del suo io da bambino e a quello di All for One, è in crisi: cosa succederà in My Hero Academia 334?

Le domande sono davvero tante: l'efficacia del New Order perdurerà nel tempo? Questo potrebbe essere un modo per indebolire Shigaraki, diventato un villain fin troppo perfetto e difficile da abbattere per chiunque. In questo modo, inoltre, non si vanifica l'ingresso in scena di Star and Stripe. Seppur breve, la sua presenza avrebbe un significato, tornando utile in vista del combattimento finale tra Deku e Shigaraki.

Shigaraki riuscirà quindi a liberarsi dagli attacchi dei jet e, forse, a distruggerli. Un capitolo incentrato su di lui farebbe capire perfettamente in che stato versa e come si approccerebbe a questo corpo nuovamente mutato per la presenza del New Order. My Hero Academia 334 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 21 novembre 2021 alle ore 16:00.