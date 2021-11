My Hero Academia 334: il suo sacrificio lancia i protagonisti verso la guerra finale

Star and Stripe ha fatto la sua irruzione nel manga mostrando tutta la sua assurda potenza. My Hero Academia e il suo pubblico hanno accolto favorevolmente l'eroina americana, che si è mostrata in grado di tenere testa al criminale più forte del mondo. Eppure le cose non sono andate come previsto, costringendo a un cambio di piani all'ultimo.

Il New Order è stato rubato da Shigaraki, portando alla morte di Star and Stripe. Quest'ultima tuttavia ha imposto un ordine finale al proprio quirk, ordinandogli di ribellarsi agli altri poteri. E così è iniziata una guerra nel corpo di Shigaraki che sta continuando in My Hero Academia 334. Mentre New Order continua a distruggere quirk, Shigaraki usa quello rubato al proprio Nomu volante, sfruttando un paio di ali per allontanarsi dai jet.

In una casupola sulla costa giapponese dove si stanno nascondendo due criminali, un boato annuncia l'arrivo di Shigaraki. Quest'ultimo è deciso a trasferire il New Order, ma lo spirito di Star and Stripe ormai è bruciato completamente, portando così alla distruzione il quirk dell'eroina americana. Il suo gesto tuttavia non è stato vano dato che Shigaraki ha perso molti poteri. Gli eroi giapponesi non riescono a raggiungerlo in tempo, così come i jet.

Il mondo viene a sapere della morte di Star and Stripe e ciò provoca il ritiro di tutte le forze mondiali: il Giappone ora è solo. I piloti dei jet tuttavia atterrano nel paese del Sol Levante e consegnano ad All Might le informazioni registrate durante il combattimento. Con la situazione generatasi, gli eroi hanno guadagnato una settimana in più: sul finale di My Hero Academia 334, All Might comunica ai suoi studenti il regalo ricevuto da Star and Stripe, in vista della loro battaglia finale.