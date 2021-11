My Hero Academia 334 spoiler e immagini: un regalo d'addio inestimabile

La minaccia di All for One si estende a macchia d'olio, con il mondo intero con il fiato sospeso a causa delle agitazioni provocate dai criminali di My Hero Academia. La nuova battaglia che ha visto l'eroina più forte entrare in azione è stata ricca di colpi di scena, ma Tomura Shigaraki non è un vero vincitore.

Vediamo gli spoiler di My Hero Academia 334 e alcune immagini estratte dal capitolo per capire cosa sta succedendo. Il capitolo si intitola "Regalo d'addio", con i jet che stanno andando contro Shigaraki, il quale però ora ha delle ali. Sembra che abbia rubato il quirk del nomu prima di farlo esplodere, sta quindi sfruttando il suo nuovo potere per cercare qualcuno a cui passare il New Order prima che la sua coscienza scompaia. Continua ad avvertire la minacciosa presenza di All Might in Star and Stripe.

Inizia poi a volare ad altissima velocità, fuori dal campo visivo dei piloti. Questi ultimi ricordano le sue ultime parole, pensando poi che lei abbia superato All Might e sia diventata l'eroina più forte della storia. In una casa, un uomo e una donna stanno guardando la TV. L'uomo sembra essere un serial killer di nome Kashiko Kashi, da poco evaso, che si vuole godere una vita tranquilla. La casa però viene improvvisamente fatta saltare in aria da Shigaraki, arrivato lì con una forma deforme. Decide, vista la situazione, di prendersi il quirk di Kashi e di dare a lui il New Order.

Appena prova a farlo, appare un'immagine di Star nella sua mente che gli dà dell'idiota. Alla fine del processo, il New Order sparisce, dato che il suo ultimo ordine era di ribellarsi agli altri quirk. Star rimpiange di non essere riuscita a distruggere tutti i quirk, ma la sua figura manda un ultimo messaggio a Shigaraki e All for One: finché ci sarà qualcuno che vuole proteggere, allora la sua determinazione passerà di mano, e prima o poi arriverà qualcuno che metterà fine a tutto questo.

All for One pensa di aver vinto per il semplice fatto di esserne uscito vivo, mentre qualcuno, nel profondo della coscienza, pensa che forse un giorno un eroe arriverà. A pensarlo è un piccolo Tenko Shimura, avvolto in una specie di bozzolo di mani, il quale poi pensa a Midoriya. I jet arrivano in Giappone, avvisando di aver perso Shigaraki. La notizia della morte di Star and Stripe sconvolge il mondo, con i paesi che decidono di non inviare più nessuno e di dare priorità alla propria sicurezza.

I piloti danno le informazioni in loro possesso alla polizia e All Might, come voleva Star and Stripe. All Might li avvisa che non è stato vano. Alla fine del capitolo di My Hero Academia 334, Deku, Bakugo e Todoroki sono insieme.