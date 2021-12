My Hero Academia 335: come si sta evolvendo la connessione tra Shigaraki e All For One?

I preparativi per il grande epilogo dell'atto finale di My Hero Academia continuano nel capitolo 335 dell'opera. Ma chi scenderà sul palcoscenico della battaglia conclusiva nel ruolo di "ultimo boss", Tomura Shigaraki oppure All For One?

La lotta tra Shigaraki e l'eroina venuta da oltreoceano, Star and Stripe, si è conclusa con la morte di quest'ultima. Il sacrificio della numero uno d'America, però, ha portato a gravi ripercussioni sia per il giovane Villain, che persino per il suo maestro All For One.

Come sappiamo, All For One ha iniziato un processo di fusione con Shigaraki, che lentamente perderà il controllo del suo corpo e delle sue facoltà psichiche in favore del re del male. Questo processo è giunto ormai nelle sue fasi finali, e nel corso della battaglia con Star and Stripe viene dimostrato dai cambi di personalità di Shigaraki e dal inefficacia del Quirk New Order. Tuttavia, a causa della velenosa maledizione lanciata dall'eroina, la fusione tra i due Villain è stata rallentata.

Come spiega All Might nel corso del capitolo 335 di My Hero Academia, l'ordine finale di Star and Stripe ha portato Shigaraki a perdere alcuni dei suoi Quirk. Ma non solo, è anche il suo fisico ad aver accusato il contraccolpo del combattimento. Allo stato attuale, infatti, Shigaraki è immobilizzato da pene indicibili, un dolore talmente atroce che persino All For One può sentire bruciare dentro di lui.

La fusione tra All For One e Tomura Shigaraki è stata rallentata, e il signore del male deve tornare sul tavolo del laboratorio per mettere in atto un altro dei suoi piani di backup. Questa volta, però, farà ricorso a un suo fidato amico.

