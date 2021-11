My Hero Academia 335: la crescita dei protagonisti e un tradimento celato

Il sacrificio di Star and Stripes è stato un colpo pesante per tutta la comunità internazionale di My Hero Academia. Ora che se n'è andata l'eroina più forte al mondo, tutti si sono dileguati, decidendo di non aiutare più il Giappone, lasciandolo alla mercé di All for One. Ma un eroe sa lottare anche dopo la propria morte.

My Hero Academia 335 parte con alcune rivelazioni ottenute da All Might. Grazie ai dati analizzati dalla squadra speciale che ha accompagnato Star and Stripe, hanno saputo che il quirk New Order non è finito nelle mani di Shigaraki e che, anzi, ha contribuito a indebolirlo dall'interno. Per questo sono stati guadagnati altri giorni da sfruttare per allenarsi. Tuttavia, a questa frase, i ragazzi si alterano dicendo che è da quando c'è stato l'attacco a Jaku che si stanno dando da fare.

Bakugo vuole usare il proprio nuovo attacco contro Deku per metterlo alla prova, così come tutti gli altri continueranno a migliorarsi. All Might è fiero dei suoi ragazzi, ricordando i loro primi momenti dell'anno precedente, quando erano appena dei pulcini. All for One dovrà quindi stare attento, secondo l'ex eroe.

Da un'altra parte, si passa proprio a All for One e Shigaraki. Quest'ultimo è in preda a un dolore atroce e per questo il suo fisico non riesce a guarire come si deve. Al suo fianco, oltre il super villain, ci sono Toga, Spinner e Dabi. Quest'ultimo è deciso più che mai a uccidere il padre, ma All for One predica calma, dato che ha creato un piano con più percorsi che inevitabilmente lo porterà alla vittoria finale. E uno di questi piani è collegato alla talpa della Yuei, che proprio nell'ultima tavola prende forma, chiudendo con sorpresa il capitolo 335 di My Hero Academia.