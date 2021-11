My Hero Academia 335: data di uscita e previsioni per l'inizio dell'ultima guerra

La fase di storia dedicata a Izuku Midoriya si era risolta bene, con Kohei Horikoshi che ha deciso poi di spostare l'attenzione verso tutt'altre situazioni. Il mondo intero ha capito la minaccia portata da All for One, ma solo in pochi hanno avuto il coraggio di intervenire, regalando ai lettori un epico arrivo in My Hero Academia.

Tuttavia, questo arrivo è durato poco: Star and Stripe è morta ma non senza prima riuscire a ottenere un risultato tangibile, quello di indebolire Tomura Shigaraki e All for One. Il nuovo corpo del super villain ha sofferto per la battaglia di New Order, perdendo così alcuni quirk ma soprattutto facendo guadagnare tempo prezioso ai protagonisti di My Hero Academia. Ora però è alle porte l'ultima battaglia.

Cosa succederà in My Hero Academia 335? Questa guerra finale tra heroes e villain non inizierà di certo subito. Ci sono ancora alcuni giorni, ergo diversi capitoli che Horikoshi potrebbe dedicare a una fase di allenamento per i ragazzi, ma soprattutto di comprensione e di miglioramento della sinergia dei quirk del One for All per Deku. Possibile che finalmente Deku e il suo mentore inizino a parlare di ciò che è successo negli ultimi tempi, facendo un altro passo verso il futuro.

My Hero Academia 335 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 28 novembre 2021.