My Hero Academia 335, i fan impazziscono per la rivelazione del traditore della UA

Potete trovare una sfilza di queste reazioni nei post qui sotto, e potete scommettere che i social media ne avranno altre una volta che la storia di Hagakure verrà finalmente alla luce .Intanto vi lasciamo alle speculazioni sul capitolo 336 di My Hero Academia e vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.

Ora, vediamo un po' come stanno le cose. My Hero Academia ha rivelato il traditore dell'Accademia UA che non è altri che Toru Hagakure . La ragazza invisibile è un membro della classe 1-A dall'inizio delle vicende. Naturalmente, questo rende il suo tradimento ancora peggiore, e gli assidui commentatori del web stanno impazzendo.

L'intero dramma è venuto alla luce quando All For One e gli altri villain hanno parlato con Shigaraki. È stato in questa occasione che un cliffhanger è venuto alla luce identificando il traditore nella scuola di Midoriya e gli altri. Ovviamente i fan di My Hero Academia si sono scatenati con le reazioni nei social.

