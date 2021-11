My Hero Academia 335 su Manga Plus, finalmente la rivelazione tanto attesa

Il manga di My Hero Academia torna a raccontare delle vicende di Deku e della classe 1° A della UA dopo l'avvincente battaglia tra Shigaraki - All For One e Star and Stripe. Il capitolo 335 è finalmente disponibile su Manga Plus.

Dopo un’ardua indagine, All Might esordisce nel nuovo capitolo dicendo che, in base ai risultati ottenuti dai jet, il New Order è diventato una specie di veleno che ora sta colpendo tutto il corpo di Shigaraki. Sapendo questo, gli studenti dell’accademia credono di avere ora una possibilità di vincere, dato che i civili sono stati evacuati, e questo può essere usato come leva affinché tutti gli eroi procedano all’attacco.

Tuttavia, All Might dice loro che non è possibile, a questo punto, prevedere cosa farà All For One. All Might inizia poi ad elencare tutti i cattivi, dicendo che, rispetto agli eroi, ce ne sono di più, ed è per questo che non è consigliabile entrare in un combattimento su larga scala. Quindi chiede agli studenti di usare il tempo che hanno per allenarsi il più possibile.

Sentendo questo, Bakugo si arrabbia e dice che si sono allenati abbastanza durante tutto questo tempo. Tuttavia, All Might non lo sapeva, dato che aveva osservato solo Deku da quando era uscito dall’ospedale. Pochi istanti dopo, Deku chiede se lo aiuteranno a liberare il pieno potenziale di One For All. Bakugo gli risponde che userà la sua nuova tecnica su di lui e che sarà un buon riscaldamento prima del combattimento contro Shigaraki.

In quel momento, gli altri studenti iniziano a parlare delle loro tecniche e anche di quello che faranno per allenarle. Vedendoli parlare così, All Might ricorda il loro primo allenamento all’accademia e poi dice che ora queste “piccole uova” si sono schiuse, e non solo, ma hanno anche affrontato una grande tempesta e da allora sono diventati uccelli che attraverseranno il cielo. “La classe 1-A è forte, All For One (Tutti per uno)”, pensa All Might.

Altrove, nella base dei villain, Shigaraki sta urlando di dolore. Così All For One gli chiede di calmarsi e di aspettare che il suo corpo si stabilizzi. Accanto a lui c’è Toga. Di fronte a una situazione del genere, Shigaraki inizia a dire che odia Star and Stripe e vuole farla finita. Dice anche che il suo odio non finirà finché ci saranno persone che gli ricordano All Might.

Percependo la rabbia di Shigaraki, All For One sorride e gli dà una pacca sulla testa, dicendogli che ha fatto un buon lavoro, perché anche se non ha potuto prendere il New Order, ha eliminato un grande ostacolo.

All For One dice allora che vuole aspettare ancora un po’ di tempo prima di andare all’attacco. Sentendo questo, Toya diventa impaziente, dicendo che non può sopportare il pensiero che suo padre sia ancora vivo. Sentendo questo, All For One dice a Toya che la differenza tra loro due è che a lui piace pianificare tutto e creare diversi percorsi che lo porteranno allo stesso obiettivo.

Le dice anche che ha molti amici e che questo lo aiuterà a raggiungere la vittoria. E mentre All For One continua a parlare, la silhouette di Toru Hagakure diventa visibile, rivelando la tanto attesa talpa all'interno della UA.

