My Hero Academia 335, potevamo conoscere l'identità del traditore grazie a questi indizi

La fine del capitolo 335 del manga di My Hero Academia ha rivelato chi è la talpa della UA e che l'arcinemico All For One sta giocando questo asso nella manica che ha sempre tenuto nascosto anche ai lettori.

Come alcuni fan hanno teorizzato per anni, il membro della Classe 1-A, Toru Hagakure (conosciuta anche come Stealth Hero: Invisible Girl) è ora considerata la traditrice che ha aiutato All For One e l'Unione dei Villain a rimanere sempre un passo avanti rispetto agli eroi.

Ora che Invisible Girl è marchiata come traditrice, i fan di My Hero Academia sono andati a riguardare indietro, alla ricerca di indizi che magari erano davanti ai loro occhi. Ora che i fan sanno cosa cercare, ci sono davvero molti indizi che suggeriscono che Horikoshi aveva già pensato all'identità del traditore molto tempo fa e soprattutto che c'è sempre stato qualcosa di più nel potere del quirk di Hagakure.

La prima cosa di cui i fan si sono resi conto è che non hanno mai notato i sottili indizi sulla natura dei poteri di Toru Hagakure. Più che rendersi invisibile, Hagakure "impara" a piegare la luce attraverso il suo corpo. Dopo l'arco narrativo del tirocinio, Hagakure arriva ad essere in grado di controllare il suo quirk con precisione e coordinazione.

Il fatto che Hagakure sia in grado di riflettere la luce a piacimento invece di essere una semplice "ragazza invisibile" come pensavamo all'inizio è fondamentale. Stabilisce le basi di come Hagakure sia stata in grado di agire efficacemente come spia di All For One.

Il primo esempio è l'incidente alla UA nella prima stagione di My Hero Academia. Il primo grande attacco dell'Unione dei Villain alla Classe 1-A richiedeva che il team di cattivi aggirasse le considerevoli misure di sicurezza della U.A. nella struttura di addestramento.

L'esatto modo grazie al quale l'Unione dei Villain sia riuscita ad entrare non è mai stato spiegato (gli insegnanti e gli studenti hanno ipotizzato che qualche villain con un quirk di disturbo ne fosse responsabile), ma alcuni fan avevano teorie già allora sulla possibilità che Hagakure, che si era rivelata misteriosamente assente, fosse la vera responsabile. Quei fan hanno ipotizzato che lo stesso potere di piegare la luce che la mantiene invisibile potesse essere stato utilizzato per piegare i raggi infrarossi e far scattare i falsi allarmi.

L'altro grande esempio che i fan hanno indicato non ha nulla a che fare con i poteri di Toru Hagakure ma con il suo comportamento. Come i fan hanno notato, dopo il primo incidente alla UA, quando poi la classe 1-A è andata al centro commerciale per rilassarsi, è stata proprio Toru Hagakure a suggerire l'idea di andare a fare shopping.

E' stato proprio in quel centro commerciale che Izuku Midoriya è stato sorpreso dal suo rivale Tomura Shigaraki. Guardando indietro ora, è quasi troppo ovvio che Hagakure era una spia incaricata di portare Deku dove Shigaraki poteva arrivare a lui.

Potete leggere le teorie più dettagliate sui poteri di invisibilità di Toru Hagakure nei post più sotto. Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.