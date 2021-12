My Hero Academia 335: un prezioso amico su cui poter fare affidamento

Finalmente, uno dei grandi misteri di My Hero Academia ha trovato risposta. La teoria del traditore dello U.A. Highschool è stata confermata. Tra gli aspiranti eroi della Classe 1-A si nasconde realmente un doppiogiochista. All For One possiede un amico fidato su cui poter contare nei momenti di necessità.

Quello che era forse il più grande grattacapo del fandom, è stato risolto nel capitolo 335 di My Hero Academia. Tra le mura del Liceo Yuei si nasconde un traditore. Ma chi tra tutti tradirà la fiducia dei suoi amici, e soprattutto in che modo lo farà?

La teoria del traditore nasce anni or sono, più precisamente durante la saga del rapimento di Bakugo. All’epoca, gli aspiranti eroi della Classe 1-A e della Classe 1-B stavano prendendo parte a un addestramento nella foresta guidati dal gruppo di eroi Wild, Wild Pussycats. Nel bel mezzo dell’esercitazione, furono attaccati dai Villain di Shigaraki, i quali infine rapirono Kacchan.

Dell’addestramento, nessuno sapeva nulla. Gli unici a essere a conoscenza di quanto stava avvenendo erano il Preside Nezu, i professori dello Yuei, i Wild, Wild Pussycats e gli stessi studenti. Dunque, solamente uno tra essi poteva aver passato le informazioni ai criminali. Da quel momento in poi, però, la teoria del traditore era stata quasi accantonata. Nessuno ne parlava più, i sospetti erano decaduti e gli stessi fan credevano che Horikoshi si fosse dimenticato di questo dettaglio. In My Hero Academia 335, però, All For One rivela finalmente l’identità del suo amico segreto.

Spiegando a un irrefrenabile Dabi le differenze tra loro due, il re del crimine afferma che quando lui si pone un obiettivo, pianifica centinaia di modi per realizzarlo. All For One è in grado persino di pazientare anni o decenni per raggiungere i propri scopi, come nel caso di One For All. Inoltre, un’altra grande differenza con Dabi, è che il signore del male ha tanti amici, e come vediamo, uno di essi si trova allo Yuei. Il traditore è stato svelato, si tratta di Toru Hagakure, la ragazza invisibile.

Sarà lei a infliggere il colpo di grazia alla società degli eroi? Vi lasciamo a teorie e speculazioni sulla fine di My Hero Academia e al risultato del settimo sondaggio di popolarità.