My Hero Academia 335 rivela finalmente la scioccante identità del traditore dell'UA

L'atto finale della serie manga di My Hero Academia si sta preparando a quella che sembra essere una guerra totale tra le forze eroiche reduci contro All For One e l'esercito di cattivi di Tomura Shigaraki.

Con l'avvicinarsi della fine della serie, sembra che i fan stiano finalmente ottenendo alcune risposte alle più grandi domande che sono rimaste in sospeso per tutta la serie fino ad ora. Una delle più grandi era quella che riguardava il traditore che lavorava nell'ombra.

Quando i villain hanno fatto le loro mosse in passato, i fan si erano chiesti chi potesse essere esattamente il traditore degli eroi che forniva informazioni all'Unione dei Villain. C'erano indizi che si trattasse di qualcuno all'interno delle mura della U.A. Academy, ma il preside aveva dedotto che non poteva essere nessuno dei membri dello staff.

Perciò i fan si erano lanciati in un'infinità di teorie su chi potesse essere questo traditore, e gli ultimi momenti dell'ultimo capitolo del manga hanno finalmente messo a letto tutte queste teorie (e ne hanno confermate alcune) con la rivelazione ufficiale del traditore.

Il capitolo 335 di My Hero Academia che trovate su Manga Plus continua ad esplorare le conseguenze della lotta di All For One e Shigaraki con Star and Stripe. Ora gli appassionati hanno ottenuto qualche informazione su come sia gli eroi che i cattivi si stiano preparando per il più grande (e molto probabilmente finale) conflitto a venire.

All For One ammette che uno dei suoi piani è stato sventato con la perdita del New Order, ma è ben lungi dall'essere scoraggiato dall'agire ulteriormente, dato che sta pianificando da diversi anni molteplici piani di riserva e contromisure per la sua finale vittoria.

Mentre il conflitto finale è stato ritardato, All For One rivela che ora attingerà ad uno di questi piani di emergenza: la persona traditrice che si nasconde all'interno della U.A. Academy. La pagina finale del capitolo rivela che si riferisce alla Ragazza Invisibile, Toru Hagakure.

Questa giovane eroina è stata uno dei personaggi principali dei primi momenti della serie e molti fan già sospettavano che fosse il traditore da un bel po', ma ora sembra che All For One utilizzerà quest'arma più direttamente da qui in avanti.

Vi lasciamo con le teorie per il capitolo 336 di My Hero Academia e un fantastico cosplay a tema My hero Academia di Lady Nagant.