My Hero Academia 335 spoiler: la malvagità di All for One e un finale sconvolgente

La battaglia con Star and Stripe si è conclusa, aprendo una nuova fase della guerra, forse quella finale. Anche se non tutto è andato secondo i piani di All for One, il super villain malvagio di My Hero Academia ha ancora tante carte da giocarsi in vista dell'ultima battaglia.

E una di queste carte a sorpresa colpisce in modo impensabile negli spoiler di My Hero Academia 335. Grazie ai dati ottenuti dalla squadra americana, All Might ha potuto studiare la situazione e ha capito che il New Order è diventato come un veleno per Shigaraki, colpendo il suo intero corpo. Pertanto, ora gli studenti credono di avere una chance di vittoria. I civili sono stati evacuati e per questo gli eroi possono dare il tutto per tutto nel prossimo attacco.

All Might tuttavia li ferma, dicendo che stavolta non è possibile prevedere cosa farà All for One. I villain, in aggiunta, sono molti, molti di più rispetto agli eroi. Un tale divario di forze non permette un attacco frontale e una guerra su vasta scala, quindi chiede agli studenti di allenarsi in questo tempo concesso. Tuttavia i ragazzi si arrabbiano, dicendo che in questo periodo si sono allenati moltissimo, solo che All Might non poteva saperlo dato che ha seguito Deku per tutto il tempo.

Proprio il protagonista di My Hero Academia interviene chiedendo aiuto, così da allenarsi per poter scatenare tutto il potenziale del One for All. Gli altri decidono così di parlare di tutte le loro tecniche che useranno durante il combattimento contro Shigaraki. All Might li osserva e ricorda i primi momenti all'accademia e di come quei pulcini siano cresciuti.

Dall'altra parte, Shigaraki è nel suo covo in preda al dolore. All for One è lì vicino, insieme a Dabi. Shigaraki è pieno d'odio e vuole distruggere tutto, con All for One che sorride e gli da qualche pacca sulla testa, dicendogli che ha fatto un ottimo lavoro avendo eliminato un grosso ostacolo. Dabi però è impaziente e vuole uccidere il padre. Sentendo queste parole, il super villain dice che ci sono ancora tanti amici che lo possono aiutare. E, alla pronuncia di queste parole, appare la silhouette di Toru Hagakure.

My Hero Academia 335 verrà pubblicato ufficialmente domenica 28 novembre 2021 su MangaPlus.