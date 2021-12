My Hero Academia 335, il traditore è davvero QUEL personaggio? Parliamone

Mentre in My Hero Academia All For One e Tomura Shigaraki cercano di riprendersi dalla lotta contro Star and Stripe, l'arcivillain ha rivelato di avere un sacco di piani di riserva in atto per raggiungere i suoi obiettivi. Uno dei quali coinvolge la spia che ha introdotto nella UA.

E' stato rivelato che la spia di My Hero Academia non era altro che Toru Hagakure, la Ragazza Invisibile, ma questo è del tutto corretto? In una serie come questa, nulla è mai veramente confermato fino a quando non viene apertamente dichiarato dai personaggi o mostrato su carta, e c'è ancora un dubbio persistente sul fatto che Hagakure sia o meno il traditore.

Più precisamente, forse Hagakure non è "il traditore" di cui si è parlato per tutto questo tempo. Quel cliffhanger lascia ancora molte domande sul fatto che questa sia o meno una vera rivelazione e non una sorta di finta.

Il capitolo 335 della serie termina con All For One che racconta con soddisfazione di quanti piani ha messo in atto per rimediare al fatto che lui e Shigaraki hanno perso il potere del New Order, e ha messo il focus su Hagakure all'interno della UA.

Ma dal momento che non c'è una conferma diretta, c'è ora un dubbio sul fatto che lei sia effettivamente la traditrice di cui abbiamo sentito parlare tempo fa. Potrebbe essere sicuramente una traditrice, ma potrebbero esserci anche altri traditori in My Hero Academia.

Gli indizi in My Hero Academia che suggerivano che l'identità del traditore fosse Hagakure sono fondamentalmente due. E' stata lei a suggerire ai suoi compagni di andare al centro commerciale prima del primo vero confronto in solitaria tra Shigaraki e Midoriya.

Inoltre, durante il primo attacco dell'Unione dei Villain, la posizione di Hagakure era molto ambigua e la questione degli allarmi non funzionanti potrebbe essere spiegata con il quirk che piega la luce della ragazza.

Ma ci sono ancora molte dubbi sui segreti dell'Accademia UA che sono trapelati ai villain che anche una ragazza invisibile avrebbe potuto non conoscere. Allo stesso tempo, potrebbe benissimo essere effettivamente la traditrice di cui si è parlato per tutto questo tempo.

Voi cosa ne pensate? Hagakure è la traditrice di cui abbiamo sempre parlato? Chi altro potrebbe essere se non lei? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.