My Hero Academia 336, Bakugo Vs. Deku: il nuovo round di una rivalità eterna

Nel capitolo 336 di My Hero Academia i lettori si trovano davanti all’ennesimo appuntamento con una rivalità storica, un confronto che ha segnato l’intero corso dell’opera. Il nuovo scontro tra Midoriya e Bakugo, però, è ben diverso da quelli precedenti, un forte segnale di quanto i due siano cresciuti nel mentre.

Deku e Kacchan, due volti della stessa medaglia. Due ragazzi che condividono gli stessi sogni e le stesse passioni, e che proprio per questo sono diventati grandi rivali. Il loro rapporto, però, si è evoluto, ed è decisamente cambiato dagli esordi della saga. L’evidenza da ciò la si evince da My Hero Academia 336.

Nelle prime pagine di questo appuntamento settimanale, vediamo Izuku e Katsuki affrontarsi in un match di sparring. Come spiega lo stesso Bakugo, lui si sta allenando nella sua nuova tecnica, il Cluster. Quest’abilità è stata sviluppata in seguito al tirocinio con Endeavor, il quale gli insegnò a concentrare il suo potere e a scagliarlo come un proiettile. Creando delle sfere di sudore, il ragazzo riesce ora a sparare più colpi contemporaneamente. Inoltre, per facilitarsi in questo compito, afferma di stare indossando la tuta invernale.

In passato, questa spiegazione non sarebbe provenuta dalla bocca di Bakugo, ma invece dalle analisi che era solito fare Deku. Kacchan è cambiato, non è più il tipo solitario e aggressivo che era un tempo: questi tratti del suo carattere sono stati smussati dalla vicinanza con i compagni di classe. A oggi, Bakugo è un leader, e considera Midoriya come un suo pari per la lotta al titolo di prossimo Simbolo della Pace.

E secondo voi, chi tra i due supererà All Might? Nel frattempo, nel settimo sondaggio di popolarità di My Hero Academia, Bakugo ha già superato Deku. Vi lasciamo al destino della spia di My Hero Academia.