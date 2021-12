My Hero Academia 336 cambia le carte in tavola, chi è il traditore?

L'atto finale di My hero Academia accelera incredibilmente verso la conclusione della serie e i fan stanno finalmente ottenendo le risposte ad alcuni dei dubbi più persistenti rimasti per tutto questo tempo.

My Hero Academia 335 si è spinto oltre con la rivelazione del traditore in agguato tra le mura della UA. Ma i fan non erano del tutto convinti. Questa cautela ha trovato conferma nel capitolo 336.

Il capitolo precedente della serie ha visto All For One pronto per la prossima fase dei suoi numerosi piani alternativi, tra i quali troviamo quello in cui sfrutta il traditore all'interno dell'Accademia UA. La pagina finale di quel capitolo aveva mostrato la figura invisibile di Toru Hagakure nella base dei villain. Ma l'ultimo capitolo della serie invece prende quelle pagine finali e le usa per un improvviso colpo di scena per rivelare che il vero traditore è Yuga Aoyama.

Il capitolo 336 della serie ricontestualizza Toru Hagakure, mostrandola alla ricerca di Aoyama, perché è preoccupata per lui. Aoyama sta parlando con i suoi genitori in mezzo al bosco, questi lo esortano a seguire gli ordini di All For One per evitare che il cattivo li uccida tutti e tre. I due rivelano disperatamente ai lettori che Aoyama ha fornito informazioni ai villain per tutto questo tempo, e vediamo una Hagakure scioccata nel scoprirlo.

