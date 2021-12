My Hero Academia 336: chi farà la prima mossa? I tre grandi vantaggi dei Villain

L'atto finale di My Hero Academia si sta rivelando più longevo di quanto prospettato, e con diversi eventi che hanno portato i Villain in una posizione di vantaggio in vista dell'inevitabile battaglia conclusiva contro gli Heroes, viene spontaneo chiedersi se non sarà proprio il gruppo di Shigaraki a fare la prima mossa.

Lo scontro aereo tra Tomura e Star & Stripe, e l'aiuto da parte di Stain, sono stati fondamentali per raccogliere informazioni utili ai protagonisti. Tuttavia la morte della Pro Hero Numero 1 degli USA, ha lasciato totalmente soli gli Heroes del Giappone, ancora ignari e incapacitati a rintracciare con chiarezza la posizione di All For One e degli altri Villain.

Proprio quest'ultimo dettaglio rappresenta uno dei tre grandi vantaggi della squadra guidata da Shigaraki, al quale si affianca una possibile superiorità numerica, perciò più forza sul campo di battaglia, e la minaccia crescente dello stesso Tomura. Tra poco più di una settimana infatti il suo corpo sarà perfetto, completo, e di conseguenza in grado di sfruttare completamente i poteri dell'OFA.

In una situazione come questa, a Midoriya e compagni spetta solo attendere una prima mossa da parte dei Villain, continuando ad allenarsi per affinare le proprie tecniche, come mostrato per Bakugo e Todoroki nelle pagine iniziali del capitolo 336. Voi cosa ne pensate? Chi credete che agirà per prima tra le due fazioni? Diteci le vostre opinioni nei commenti.