My Hero Academia 336 data di uscita e teorie: è tutto vero o è una trappola narrativa?

Kohei Horikoshi ha costruito la sua storia nel corso degli ultimi anni, risolvendo tanti punti dirimenti ma lasciandone altri in sospeso. Con la guerra arrivata, alcuni di questi erano stati dimenticati dal pubblico, ma il mangaka di My Hero Academia non lo aveva fatto di certo. E ora arriva una delle rivelazioni più importanti della serie.

Fin dall'inizio sapevamo infatti che al liceo Yuei c'è una talpa. Sospetti sui professori, sospetti sugli studenti, sospetti su chiunque, ma di concreto nulla. Ci sono state alcune avvisaglie e teorie per alcuni dei personaggi di My Hero Academia che si sono messi più in mostra nel tempo. Ma è stato soltanto con il capitolo 335 che il lettore è stato sconvolto dalla rivelazione del seguace di All for One, inaspettata per tantissimi.

My Hero Academia 336 confermerà se Toru Hagakure è la talpa oppure no. L'ultima vignetta dello scorso capitolo non lascia spazio a molti dubbi, ma è sempre dietro l'angolo qualche artifizio narrativo utile a generare suspense e null'altro. Rimane comunque difficile che Horikoshi torni sui propri passi e ritratti tutto, considerato anche l'hype generato intorno a questa figura. È possibile comunque che il mangaka decida di dedicare alla ragazza invisibile più di qualche vignetta per aprire il prossimo capitolo, per poi demandare la spiegazione a tempo debito.

È infatti ora degli allenamenti alla Yuei, con Hagakure che probabilmente osserverà per bene tutti i suoi compagni di classe, in particolare Deku per capire i progressi effettuati dal protagonista di My Hero Academia. Il suo apporto sarà fondamentale per delineare il prossimo piano di All for One. My Hero Academia 335 esordirà su MangaPlus domenica 5 dicembre 2021.