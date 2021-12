My Hero Academia 336 su Manga Plus, un colpo di scena dopo l'altro, chi è la spia?

La situazione si è fatta più grave in My Hero Academia con la dipartita di Star and Stripe, che ha messo gli eroi giapponesi in una posizione ancora più difficile. I villain di My Hero Academia sono tanti e si stanno muovendo insieme per imporre finalmente il loro dominio. In tutto questo, una rivelazione importante sciocca tutti.

Hagakure sembrava essere la traditrice di My Hero Academia che si nascondeva all'interno della Yuei. Il capitolo 336, intitolato “Villain” però si apre con Deku e Bakugo in allenamento, sullo sfondo ci sono anche tutti gli altri, mentre Shoji, Hagakure e Aoyama stanno parlando tra loro.

L'attacco Cluster di Bakugo è basato sul principio imparato con Endeavor, producendo molteplici sfere di sudore e facendole esplodere contemporaneamente. Ecco perché sta indossando il suo costume invernale, per alimentare la produzione di sudore.

Anche Todoroki si sta allenando per migliorare il controllo delle due metà del suo corpo. Kaminari sta discutendo con Mineta, dicendo che i due generali nemici sono comunque indeboliti. Inoltre, Gigantomachia sta ancora dormendo ed è imprigionato, quindi le chance di vittoria sono ampie. Si intravede una costruzione di metallo, forse la gabbia in cui stanno trattenendo Gigantomachia.

Bakugo tuttavia dice che sono troppo ottimisti ed inizia ad elencare i tre motivi per cui lo pensa. Il primo è che non scoveranno All For One perché non ne conoscono la posizione; il secondo è che Shigaraki è stato indebolito nell'ultima battaglia e proprio quello è il motivo dei loro allenamenti, dato che devono sopperire anche all'assenza di altri eroi e se in quello stato aveva tenuto testa a Star and Stripe, figurarsi contro degli studenti; il terzo è che i villain avranno già un piano sul come e quando agire. Quindi i giovani possono solo prepararsi all'attacco.

C'è uno stacco di scena, vediamo Hagakure scoprire tre persone nella foresta della scuola che parlano: sono Aoyama e i suoi genitori, con i due adulti che chiedono al figlio di continuare a fare il suo lavoro per All For One così da salvarli. Il protagonista di My Hero Academia incontra Aoyama e, sul finale, Aoyama rivela di essere un disgustoso villain, chiudendo il capitolo.