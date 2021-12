My Hero Academia 336: una scoperta spiacevole per Deku

Piove sul bagnato per gli eroi di My Hero Academia. Le defezioni negli ultimi mesi sono state tante e, come se non bastasse, anche a livello mondiale tutti hanno dovuto sopportare il sacrificio di Star and Stripe che, pur avendo avuto qualche risultato, non ha alleviato più di tanto le fatiche dei giovani protagonisti.

In aggiunta, Hagakure sembra essere la traditrice tanto misteriosa. Sarà così? My Hero Academia 334 la mette da parte e inizia invece con l'allenamento di Deku e Bakugo. Quest'ultimo spiega qual è il funzionamento del suo nuovo attacco, Cluster, mentre pure gli altri si stanno impegnando per migliorarsi. La situazione non è rosea, come spiegano Yaoyorozu e lo stesso Bakugo a Kaminari, elencando tre motivi per cui sono ancora tutti alla mercé dei villain.

Il capitolo di My Hero Academia poi cambia completamente ambiente. Hagakure è nella foresta e sta pensando ad Aoyama che ha perso il sorriso dalla guerra e si imbatte in una conversazione del ragazzo con i suoi genitori. Questi ultimi lo pregano di completare il suo compito in quanto spia di All for One, mentre Aoyama è stremato e in lacrime. Giunge sul luogo però Midoriya che ha sentito tutto: avvisato da Hagakure, il protagonista di My Hero Academia ascolta la confessione di Aoyama e sul suo essere un vergognoso villain.