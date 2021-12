My Hero Academia 336: il traditore ha diverse cose in comune con Midoriya

Come si è scoperto dal capitolo 336 di My Hero Academia, il precedente cliffhanger era tutto una farsa da parte di Horikoshi. Toru Hagakure (alias Invisible Girl) non era in realtà la doppiogiochista che lavorava per All For One e la verità sul vero traditore è quella che si è scoperta nel capitolo successivo.

Come molte cose che Kohei Horikoshi ha inserito nel suo manga, questa rivelazione del traditore, anticipata da un inganno è una di quelle che risuonerà profondamente nei fan, per come si collega a Izuku Midoriya.

In My Hero Academia 336 la teoria dei fan che Yuga Aoyama fosse il traditore della Classe 1-A è stata finalmente confermata. Tuttavia, la verità è un po' più nebulosa, poiché si scopre che Aoyama non è mai stato un volenteroso servitore di All For One.

L'origine del fiammeggiante eroe francese è pienamente rivelata: si scopre che era l'ennesimo giovane nato senza un proprio quirk. Questo fatto collega immediatamente la storia di Aoyama alle origini di Izuku Midoriya, un ragazzo senza quirk, e mette insieme molti altri pezzi della storia dei due ragazzi.

Innanzitutto, la differenza lampante tra Aoyama e Deku è quella dei loro genitori. La madre di Izuku lo amava per quello che era, e compiangeva il destino crudele che non gli avrebbe permesso di diventare un eroe come il suo idolo, All Might. I genitori di Aoyama hanno invece scelto la codardia di temere l'ostracizzazione del figlio da parte della società e hanno fatto in modo di far trasferire ad Aoyama il quirk Navel Laser dal diavolo in persona, All For One.

Questo nuovo elemento di connessione tra Izuku Midoriya e Aoyama Yuga aiuta anche a spiegare quello strano incontro tra i due durante l'arco narrativo del corso di recupero (capitoli 167-168). Aoyama aveva iniziato a perseguitare Midoriya, lasciandogli la strana scritta con formaggio "Lo so".

All'epoca Deku andò fuori di testa pensando che Aoyama conoscesse il segreto dietro il suo potere One For All. Come si è poi scoperto, Aoyama ha rivelato di "sapere" che condividevano un quirk autolesionista che li rendeva entrambi degli outsider. Quel momento, ora può essere visto sotto una diversa luce. In realtà, quello che condividevano era l'infanzia di due giovani nati con un sogno troppo grande per dei senza quirk.

Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.