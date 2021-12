My Hero Academia 336: traditrice o no? Qual è il ruolo di quel personaggio?

Nel corso dello scorso capitolo, All For One sembrava aver rivelato l’identità del suo amico fidato, colui che in precedenza ha guidato in gran segreto l’attacco allo USJ e il rapimento di Bakugo. In My Hero Academia 336, però, quella che sembrava una certezza svanisce. Quel personaggio ha davvero tradito i suoi compagni, o no?

Il traditore del Liceo Yuei sembrava aver trovato finalmente un nome in Toru Hagakure, la ragazza invisibile che nel corso dell’opera non si è mai messa sotto la luce dei riflettori. Kohei Horikoshi, però, ha mandato in confusione i suoi lettori rivelando un secondo nome, quello di Yuga Aoyama.

Se quella di Hagakure era solo una mera ipotesi, confermata però dal panel finale di My Hero Academia 335, il tradimento di Aoyama è una certezza. A darne la conferma definitiva è lui stesso, che in un mare di lacrime confessa i peccati commessi nei confronti dei suoi compagni a Izuku Midoriya.

A questo punto, però, la figura di Hagakure è avvolta da un fitto alone di mistero. L’aspirante eroina lavora o meno per conto di All For One? Di primo acchito, leggendo con superficialità il capitolo 336 di My Hero Academia, verrebbe da dire di no. Toru non ha mai voltato le spalle alla 1-A. Ma ne siamo davvero così sicuri?

Alcuni dubbi sulla sua figura nascono analizzando il capitolo. Per quale motivo Hagakure si aggirava solitaria per i boschi dello Yuei, e come faceva a sapere che Aoyama e i suoi genitori stavano complottando proprio in quel momento? Si potrebbe dire che la ragazza sia capitata lì per caso, attirata da dei movimenti loschi. E se invece Hagakure sapesse sin dall’inizio la verità su Aoyama e lo stesse spiando? In questo caso, starebbe facendo il doppio gioco per conto di All For One.

Aoyama è pentito per quel che ha commesso finora, lui non è un Villain, ma solamente un ragazzino bullizzato che voleva sentirsi normale come tutti gli altri. La vera Villain della Classe 1-A potrebbe essere Toru Hagakure.

Vi lasciamo a spoiler e immagini di My Hero Academia 337 e segnaliamo che alcune scene sotto state viste sotto una nuova luce dalla community.