My Hero Academia 337 arriva su Manga Plus, lacrime di un eroe o di un traditore?

Dopo la dipartita in My Hero Academia di Star and Stripela situazione si è fatta più difficile, per gli eroi giapponesi. I villain di My Hero Academia sono numerosi e si stanno muovendo insieme per imporre finalmente il loro dominio. In tutto questo, una rivelazione importante ha scioccato tutti.

Hagakure sembrava essere la traditrice di My Hero Academia che si nascondeva all'interno della UA. Ma il capitolo 336 ribalta la situazione, rivelandoci che la vera talpa è Yuga Aoyama.

Il capitolo 337 di My Hero Academia, finalmente disponibile sul sito e sull'applicazione di Manga Plus, si intitola “Una vita usa e getta” e approfondisce i retroscena di questo tradimento. Nel covo dei villain, Dabi è preoccupato che il traditore possa essere scoperto, tuttavia All For One lo tranquillizza: se questo piano dovesse non funzionare, passeranno a un altro.

Aoyama sta piangendo di fronte a Deku, il giovane ripensa alla sua infanzia e ai suoi momenti felici mentre i genitori cercano di portarlo via dalla foresta. Questi ultimi lo hanno sempre coccolato e fatto vivere una vita privilegiata, finché non hanno scoperto che non possedeva un quirk.

Per loro sfortuna, All For One si è presentato per risolvere il problema. Il corpo di Aoyama sembrava inizialmente non essere compatibile con il quirk dato da All For One ma grazie all’attrezzatura sviluppata dai genitori riesce a controllarlo. Ma All For One comincia a chiedere il conto.

Dal primo momento in cui Aoyama ha messo piede all’accademia, il ragazzo è stato una pedina di All For One, dovendo seguire tutti i suoi ordini. Il giovane, disperato dai sensi di colpa, prova ad attaccare Deku con il laser ma Hagakure riflette il raggio. In questo modo rivela anche parte del viso, in lacrime. Deku decide di usare il Black Whip per bloccare Aoyama e i suoi genitori.

Ci spostiamo all’interno dell’accademia, Aoyama e i genitori vengono legati a una sedia. Di fronte a loro si mettono Nezu, All Might e Tsukauchi. Anche alcuni studenti come Ojiro, Bakugo e Kirishima assistono alla scena. Si assicurano che il quirk di Aoyama non possa essere stato manomesso da All For One e si chiedono cosa sarebbe successo che Hagakure non avesse scoperto la verità.

Tsukauchi comincia a fare domande su All For One ma i genitori rispondono che non sanno nulla. Aoyama continua a dire di essere un disgustoso villain ma Midoriya lo rincuora dicendo che le lacrime che vede sul suo viso sono quelle di chi non avrebbe voluto tradire i propri amici. Il capitolo si conclude con Deku che dice ad Aoyama che può ancora essere un eroe.