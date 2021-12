My Hero Academia 337: come ha reagito la Classe 1-A alla rivelazione del traditore?

My Hero Academia si è recentemente reso protagonista di una rivelazione sconvolgente. La teoria del traditore dello Yuei ha finalmente trovato una risposta concreta. Ad aver causato tante pene ai ragazzi della Classe 1-A è stato Yuga Aoyama: riusciranno mai i suoi compagni a perdonarlo? Ecco la reazione di Shoto, Bakugo e tutti gli altri.

Mentre riceveva l’ennesimo, nuovo ordine da All For One, tramite i suoi genitori, Yuga Aoyama è stato scoperto da Toru Hagakure, precedentemente additata come ipotetica traditrice. La ragazza invisibile ha poi avvisato Midoriya di quel che stava accadendo, che precipitandosi sul luogo del misfatto ha appurato la realtà dei fatti.

Il principale artefice dell’attacco allo USJ e del rapimento di Bakugo è Aoyama, il traditore della Classe 1-A. Deku è sconvolto da ciò, non è assolutamente pronto a una notizia del genere, e men che meno ad affrontare quello che fino a pochi minuti prima considerava un suo amico. Tuttavia, non può lasciarsi scappare questa minaccia da sotto il naso, ed è per questo costretto a rispondere all’attacco di Aoyama.

A impedire lo scontro tra i due è Hagakure, che con il suo potere di rifrangenza annulla il Navel Laser del traditore. In un mare di lacrime, messe in luce da uno splendido panel, la ragazza invisibile mette la parola fine al combattimento.

Una volta catturato, Aoyama viene portato di fronte al Preside Nezu, a Toshinori Yagi e all’Ispettore Tsukauchi. Ma non solo, ci sono anche i suoi compagni di classe, coloro i quali sono stati da lui accoltellati alla spalle. Tutti sono scioccati, increduli, pronti a sbugiardare le accuse mosse contro Aoyama. Quando lo stesso ragazzo si definisce uno sporco villain, allora gli aspiranti eroi della Classe 1-A sono costretti ad accettare la verità. Tuttavia, grazie alle parole di Midoriya, Bakugo, Shoto e gli altri sembrano pendere verso la strada del perdono.

Vi lasciamo agli spoiler su My Hero Academia 338 e alle motivazioni del traditore emerse in My Hero Academia 337.