My Hero Academia 337, data di uscita e previsioni: e se spuntassero altri tradimenti?

Esiste una spia alla Yuei. Un traditore tra le fila degli eroi c'è, All for One l'ha confermato. Il super villain, ora nascosto, è conscio di poter contare su qualcuno che si trova nell'istituto e così effettuare il proprio attacco. In My Hero Academia abbiamo visto chi potrebbe essere, ma ci sono ancora delle cose da approfondire.

Se all'inizio sembrava certa l'identità di Toru Hagakure, My Hero Academia 336 ha ribaltato la situazione. È Aoyama il vero traditore? Le opzioni sono molte e andranno analizzate accuratamente nel prossimo capitolo in arrivo su Weekly Shonen Jump.

My Hero Academia 337 giocherà molto su questa rivelazione. Per il momento le quote di Aoyama sono salite, considerato che lui stesso ha rivelato di essere uno schifoso villain. Aoyama ha ottenuto alcune informazioni dalla scuola, aiutando palesemente All for One, tuttavia potrebbe esserci molto altro in gioco. Hagakure infatti è stata al centro del cliffhanger del capitolo 336, troppo palese per essere messo da parte.

Infatti, All for One potrebbe aver contato su di lei per osservare i momenti di Aoyama e tenerlo sotto controllo, sfruttandolo per ulteriore copertura e per far cullare gli eroi in un falso senso di sicurezza. E poi, Deku è veramente Deku? Sappiamo che Toga ha ottenuto il sangue del ragazzo, potrebbe pertanto essersi infiltrata nella Yuei. Forse è passato troppo poco tempo dal frangente in cui i villain sono stati visti nella grotta a quando i ragazzi a scuola hanno cominciato ad allenarsi, ma nulla è da escludere con i quirk di teletrasporto. Insomma, Toga potrebbe essere stata inviata a ottenere altre informazioni ed eliminare Aoyama, pedina ora inutile.

My Hero Academia 337 verrà pubblicato domenica 12 dicembre 2021 su MangaPlus.