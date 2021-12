My Hero Academia 337: i peccati dei genitori, ecco le motivazioni del traditore

Aoyama si è guadagnato il posto come uno degli eroi più appariscenti della Classe 1-A nell'Accademia UA, cercando di diventare un eroe abbagliante grazie a uno dei quirk più problematici di My Hero Academia.

Tuttavia, le cose sono diventate meno sbrilluccicose per il giovane eroe negli ultimi capitoli del manga, e sembra che molti dei problemi che Aoyama deve affrontare derivino direttamente dai peccati dei suoi genitori e dalle azioni che hanno compiuto nel tentativo di aiutare il figlio a diventare un eroe.

Come rivelato in My Hero Academia 336 Aoyama è il traditore tra gli studenti della classe 1-A della UA. Ha fornito informazioni ad All For One da quando è entrato nella scuola. Tuttavia, se queste azioni sono effettivamente sbagliate, l'appariscente giovane eroe si è trovato tra l'incudine e il martello, costretto a lavorare per la Lega dei Villain per salvare la vita dei suoi genitori. Come spiega Aoyama, i suoi genitori sono andati da All For One per poter dare un quirk al figlio, dato che è nato senza:

"Il mio essere senza quirk vi ha causato non poca preoccupazione. Entrambi provenite da famiglie benestanti e privilegiate e non vi è mai mancato nulla nella vostra educazione. Voi due vi preoccupavate del mio essere diverso dagli altri bambini, anche più di me. Per questo, sperando contro ogni speranza e desiderando solo la mia felicità, avete osato credere a una diceria di dubbia provenienza. Ho sofferto per mano del mio nuovo quirk (di All For One), che si adattava male al mio corpo. Mentre voi, Maman e Papa, eravate alle prese con la vostra angoscia mentre mi crescevate, il mio sogno nasceva da quel desiderio di conformità".

I genitori di Aoyama hanno stretto l'accordo con All For One forse per dare al figlio una vita secondo loro migliore, ma anche per rendere la loro vita più facile. Con la cattura di Aoyama e dei suoi genitori alla fine dello scorso capitolo, la redenzione spetta ancora a Izuku, poiché il giovane eroe offre una mano al traditore della sua classe.

