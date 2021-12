My Hero Academia, il pianto di due amici: perdono o condanna?

La verità è venuta a galla. Quando Toru Hagakure era ormai stata additata come l’infiltrata segreta di All For One, Kohei Horikoshi ha infine smascherato il vero traditore dello U.A. Highschool. A mentire spudoratamente ai propri compagni, a lavorare per conto dei Villain, è stato Aoyama. Cosa gli accadrà nei prossimi capitoli di My Hero Academia?

Dopo una breve schermaglia nel bosco, spenta dall’intervento di Hagakure, Aoyama e i suoi genitori vengono catturati e portati di fronte al giudizio delle autorità dello Yuei. Il Preside Nezu, Toshinori e il detective Tsukauchi sono increduli, sebbene ci fossero tutti i presupposti, nessuno era pronto a un qualcosa del genere.

Alla vista dell’intera Classe 1-A, Aoyama continua il suo pianto a dirotto. Nonostante le sue parole dicano il contrario, lui non è certamente un Villain, o una persona che ha mai agito per andare contro la società degli eroi. Se ha tradito i suoi compagni di classe, è stato solamente per proteggere la sua famiglia dalla minaccia di All For One, e questo, Midoriya, sembra averlo capito fin troppo bene.

Aoyama cercava aiuto in modo disperato dando piccoli segnali, ma di ciò, nessuno se ne era mai avveduto. Solamente ora, Deku è riuscito ad accorgersene, e quando un eroe sente una richiesta di aiuto, è sempre pronto a tendere la mano. Questo, è proprio quello che fa Izuku al termine del capitolo 337 di My Hero Academia. In lacrime, perdona l’amico e gli porge la mano dandogli modo di espiare le colpe di cui si è macchiato.

Il giudizio della società degli eroi, però, potrebbe essere ben diverso. Aoyama verrà condannato, oppure avrà l’opportunità di combattere il male nella sempre più prossima battaglia finale? Vi lasciamo al commento dell'autore sul finale di My Hero Academia e al recente record di vendite raggiunto dal manga.