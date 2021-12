My Hero Academia 337: un Quirk problematico, la verità dietro i poteri di Aoyama

Nell’atto finale di My Hero Academia Kohei Horikoshi sembra voler fare luce su diversi aspetti lasciati in sospeso nel corso della narrazione. Primo fra tutti rivelare l’identità del traditore all’interno del liceo Yuei, e anche spiegare con un flashback perché Aoyama ha sempre avuto problemi legati all’utilizzo del suo Quirk.

È proprio attorno a questa storia che si sviluppa il capitolo 337, intitolato “Una Vita Sacrificabile”. Attraverso una rapida sequenza in cui Aoyama ricorda la sua vita, dall’infanzia come Senza Quirk, fino all’accordo dei suoi genitori con All For One. Una decisione che ha aiutato Yuga ad integrarsi nella società, ma ha condannato la sua intera esistenza al servizio del Villain, ricoprendo il ruolo di traditore al fianco di Hagakure, di cui è stato mostrato il volto.

In una delle prime tavole viene specificato che il Quirk ottenuto gli causava dolori già da quando era un bambino, una conseguenza più che naturale considerando l’eccessivo sforzo a cui era sottoposto il suo corpo, per nulla abituato a gestire poteri simili. Inoltre viene specificato che lo stesso Quirk non si è mai veramente stabilizzato, e ciò, legato a quanto detto, giustifica tutti i fastidi provati da Aoyama durante la serie.

Cosa ne pensate di queste rivelazioni? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Per finire vi lasciamo alla data d'uscita e alle ipotesi sul capitolo 338 di My Hero Academia.