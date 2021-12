My Hero Academia 337: una spia colta in flagrante, la risposta di Deku avrà effetto?

Il traditore dello Yuei si è svelato. Ci sono varie tavole negli scorsi capitoli di My Hero Academia dove Kohei Horikoshi ha puntato il dito verso alcune direzioni precise. E ora sembra che tutto sia venuto a galla, costringendo anche Deku a prendere degli importantissimi provvedimenti.

My Hero Academia 337 parte con la dichiarazione di All for One, ancora nascosto nel suo rifugio. In risposta a Dabi, il super villain conferma che la spia che ha inserito nella scuola sta facendo il suo lavoro e vuole che continui a farlo ma, in quanto pedina, per lui non sarà un problema sostituirlo quando verrà il momento di farlo. E con questa scena si torna alla Yuei, nel bosco dove Hagakure e Midoriya stavano origliando la conversazione di Aoyama e i suoi genitori.

I due adulti trascinano il figlio che, piangendo e ricordando la propria infanzia e le richieste di All for One, lancia un raggio laser verso Deku. Il potere di Hagakure devia però il fascio, con la ragazza che inizia a piangere per la situazione. Deku in ogni caso non si ferma e blocca tutti e tre i fuggitivi con il Black Whip, mentre il viso di Hagakure si intravede nella luce.

In una sala della Yuei, il preside Nezu, Tsukauchi e All Might sono davanti al terzetto di spie, legate a delle sedie. C'è però anche la 1-A nella sala, con i ragazzi che non credono ai loro occhi. Su incitazione di tutti, i genitori iniziano a parlare dicendo di non sapere nulla. Aoyama invece si reputa ancora uno schifoso villain, ma Deku interviene dicendogli che può ancora redimersi e che può non rimanere un villain per sempre, come ha dimostrato di voler fare. Questa situazione si risolverà nel prossimo capitolo di My Hero Academia?