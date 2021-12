My Hero Academia 337, la storia del traditore dello Yuei: i quattro ordini di All For One

La verità è infine emersa. Ad aver tradito i suoi compagni è stato Yuga Aoyama. Il ragazzo, però, nasconde un passato triste, e porta sulle sue spalle una storia di bullismo. Se ha lavorato per conto di All For One, è stato solamente per proteggere la sua famiglia. Scopriamo i dietro le quinte del personaggio di My Hero Academia.

Quando si trova di fronte a Izuku Midoriya, l’unico in grado di capire il suo stato d’animo, Aoyama cede in un pianto a dirotto, che lo porta a ricordare quanto avvenne durante la sua infanzia. In questo flashback, Kohei Horikoshi ci racconta una storia di bullismo e malvagità.

Come Deku, anche Aoyama nacque senza Quirk. Fino all’età di circa sei anni, però, questa “mancanza” non ebbe alcun peso sulla sua vita. Fu solamente ai tempi delle elementari che l’essere senza Unicità portò a gravi ricadute. In un contesto sociale come quello di My Hero Academia, il nascere senza un potere veniva visto come un qualcosa di losco, un qualcosa per cui si veniva presi di mira dalla società. A causa di ciò, il piccolo Aoyama venne bullizzato e fu vittima di razzismo.

La sua ricca famiglia, cercò allora una soluzione al problema. Sentendo parlare di un uomo in grado di “donare” Quirk, gli Aoyama si misero in contatto con All For One, non sapendo però la trappola in cui sarebbero caduti. Chiedere un favore al Simbolo della Paura, equivale a una croce eterna.

Innanzitutto, All For One donò un potere incompatibile con il corpo di Aoyama, che riesce a utilizzarlo solamente grazie al Support Item di cui è dotato. Ma il fatto più grave è che costrinse la famiglia Aoyama a lavorare per conto suo, pena la morte.

Il primo ordine del re del male arrivò quando Aoyama dovette scegliere a quale liceo aggregarsi. Ad All For One arrivarono voci che All Might sarebbero divenuto un insegnante dello Yuei: per Aoyama la scelta fu dunque obbligata.

Il suo secondo ordine fu il mettersi in contatto con i Villain nel momento in cui la Classe 1-A sarebbe stata indifesa, mentre il terzo fu il rendere noto il luogo del camp estivo. L’ultimo, quello che non è riuscito a portare a termine causa intervento di Hagakure, era isolare Deku.

