My Hero Academia 338: come funziona realmente il Danger Sense?

L’apprendimento da parte di Izuku Midoriya dei Quirk dei precedenti possessori del One For All si sta rivelando fondamentale per la sua crescita da Hero, tuttavia stando a quanto accaduto nel capitolo 338, disponibile su Manga Plus, il Danger Sense ereditato da Hikage Shinomori potrebbe avere qualche punto debole, vediamo insieme i dettagli.

Padroneggiare tutte queste capacità potrebbe rivelarsi essenziale per affrontare al meglio la battaglia conclusiva contro Shigaraki e gli altri Villain, e se in passato il Danger Sense, una sorta di senso di ragno alla Spider-Man, si è rivelato utile, nella riunione con Mei Hatsume mostrata nell’ultimo capitolo, è emerso un importante dettaglio che potrebbe renderlo inefficace in determinate situazioni.

Il Danger Sense si attiva quando Izuku è minacciato da qualcosa che percepisce come pericolo. L'egocentrica entrata in scena di Mei, causata dall'esplosione di uno dei suoi gadget, ha dimostrato l'inefficacia del Quirk.

Fortunatamente né Deku né i suoi compagni sono rimasti feriti, ma questo va a definire meglio lo spettro di potenzialità del Danger Sense, che reagisce unicamente nei confronti di qualcosa che lo stesso protagonista considera come pericolo, e ovviamente Izuku non percepiva come pericolosa la studentessa del Dipartimento di Supporto.

Per finire vi lasciamo alle ipotesi riguardanti il capitolo 340 di My Hero Academia.