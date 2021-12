My Hero Academia 338: data di uscita e teorie, la spia cederà?

I villain di All for One sono in netto vantaggio. Anche con le ultime defezioni e il prolungamento della degenza di Tomura Shigaraki, i cattivi di My Hero Academia hanno molti alleati oltre ad alcuni assi nella manica, e uno di questi è il misterioso traditore che si celava nella Yuei fin dall'inizio della serie.

Inizialmente si pensava che fosse Hagakure la spia al soldo di All for One. Una tavola di Kohei Horikoshi aveva alzato di moltissimo le possibilità che fosse lei. Basta un solo capitolo per ribaltare le carte in tavola, dato che in un discorso nella foresta scoperto proprio dalla ragazza invisibile, si vedono Aoyama e i suoi genitori pronti ad attuare un nuovo piano per All for One. Un cambio sorprendente che ha poi portato alla cattura del terzetto in My Hero Academia 337.

Aoyama sembra però molto pentito di ciò che ha fatto e, anche se ha già compiuto degli atti criminali, l'ha fatto palesemente sotto ricatto e sotto una grossa pressione. Le parole di Deku potrebbero però farlo cedere. My Hero Academia 338 chiuderà definitivamente questa faccenda? Considerata la tavola finale, la questione Aoyama potrebbe concludersi con qualche dichiarazione di quest'ultimo. Anche se non sanno molto, lo studente sembra essere enormemente pentito di ciò che ha fatto e per questo probabilmente cercherà di aiutare i suoi amici quanto possibile.

Bisognerà però capire se Aoyama è la vera spia a cui si riferiva All for One, dato che le sue parole sono molto imprecise. Metà del capitolo potrebbe infatti concentrarsi su Aoyama, ma il resto potrebbe nascondere qualche importante sorpresa con il ritorno del super villain e di un altro suo piano. My Hero Academia 338 arriverà su MangaPlus il 19 dicembre 2021 alle ore 16.