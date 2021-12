My Hero Academia 338: il dramma della spia e della 1-A, ma c'è un piano

Ci sono stati tanti nomi che sono circolati da tempo immemore in My Hero Academia. La spia poteva essere un professore, un civile o anche uno studente, e alla fine la dolorosa verità è venuta a galla. Come reagirà la classe 1-A?

Apparentemente, Toru Hagakure era la spia. Horikoshi ha rovesciato questa visione in poche vignette, mostrando come siano stati Aoyama e la sua famiglia a tradire in realtà la Yuei. Ora che il terzetto è stato bloccato e reso inerme, si apre un nuovo scenario per i protagonisti di My Hero Academia.

Nel capitolo 338 del manga, Tsukauchi fa in fretta a distruggere i sogni di Midoriya e compagni, mettendo un bavaglio metallico ad Aoyama, impedendogli così di dire altro, preparandosi inoltre per trasportarlo altrove, lontano dalla scuola. I ragazzi della 1-A però non rinunciano al loro compagno di classe e anzi propongono di affidarsi a lui per ingannare All for One. Visto il suo contatto diretto, al momento è la loro occasione migliore per sfruttare il nemico.

Inoltre, Iida non si arrende e dice che l'intera classe ha una responsabilità, non essendo riusciti ad aiutare il loro compagno di classe, e ora quindi si fideranno di lui. Eraserhead interviene a distanza, parlando attraverso il tablet di Tsukauchi. Dopo aver tappato le orecchie dei traditori, il professore spiega il suo piano, che non viene però spiegato.

Mentre Aoyama viene portato al quartier generale degli eroi, i ragazzi si preparano per la battaglia. Deku e Iida decidono di andare da Hatsume per migliorare i loro costumi, ma una nuova esplosione scatena una nuova gag tra il protagonista di My Hero Academia e l'inventrice vulcanica.