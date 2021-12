My Hero Academia 338, il piano degli Heroes nell'idea di Deku ed Eraserhead

La rivelazione del traditore della Classe 1-A ha sconvolto il mondo di My Hero Academia, che però è già pronto a rimettersi in sesto e sulla strada per la lotta contro i Villain. In questa battaglia finale, sarà proprio l’infiltrato del Liceo Yuei a ricoprire un ruolo di vitale importanza. Ecco il piano degli Heroes escogitato nel capitolo 338.

La recente scoperta su Yuga Aoyama ha lasciato di stucco tutti i componenti della Classe 1-A. Questo shock gravissimo è però solamente momentaneo, dato che gli aspiranti eroi dello Yuei sembrano essere già pronti a mettere da parte la questione a proseguire la battaglia contro All For One.

In ciò, la Classe 1-A ha dimostrato grande maturità. Come fatto notare nei capitoli precedenti da All Might, Midoriya, Bakugo, Shoto e tutti gli altri non sono più dei giovanotti sprovveduti, ma dei veri eroi professionisti pronti a combattere per il bene comune e per quello della società. Sebbene li abbia accoltellati alle spalle, Aoyama è stato da loro già perdonato. Ma non solo, al “traditore” viene affidato il destino della guerra finale.

Prima che Aoyama venga portato via dallo U.A. Highschool, ascoltando le parole di Midoriya, Eraserhead, che si trovava in collegamento video con Present Mic, escogita un piano. Aoyama e la sua famiglia sono gli unici a potersi mettere in contatto con All For One, anche se in maniera unilaterale da parte del Villain, e questa chiave di lettura potrebbe rivolgersi a favore degli Heroes, che potrebbero così finalmente individuare la posizione del Simbolo della Paura e partire all’attacco sconvolgendo le pedine in campo.



