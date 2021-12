My Hero Academia 338, il ritorno di un personaggio anticipa il costume definitivo di Deku?

Come molte delle altre serie d'azione presenti nella rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, il nuovo capitolo di My Hero Academia si è concluso con un simpatico cliffhanger che i fan non vedranno risolto fino a gennaio.

L'atto finale della serie sta diventando più intenso che mai, dato che gli eroi e i cattivi si stanno radunando per un ultimo conflitto, e a renderlo ancora più eccitante è il fatto che Kohei Horikoshi stesso ha rivelato i piani per concludere My Hero Academia tra un anno.

Izuku e i membri della Classe 1-A si stanno preparando per la loro prossima mossa contro i cattivi, e se da una parte si stanno ancora riprendendo dalla rivelazione del grande traditore in My Hero Academia 336, questo ha anche presentato un'opportunità unica per loro di andare avanti.

Ma dato che il costume di Izuku è stato danneggiato in modo irreparabile durante il suo periodo da vigilante, avrà bisogno di alcune rapide riparazioni e miglioramenti per la sua attrezzatura. Ciò significa che sta per ottenere alcuni update al costume, e forse un nuovo look del tutto inedito con l'aiuto della finalmente ritrovata Mei Hatsume.

Il capitolo 338 della serie vede Izuku e gli altri eroi capire cosa fare dopo la rivelazione del traditore, e mentre non possiamo ancora scoprire quale sia il loro piano d'azione, è stato rivelato che gli eroi sono pronti a muoversi.

Mentre si preparano per la battaglia finale, Tenya Iida e Izuku si rendono conto che hanno bisogno di riparare i loro costumi, dato che entrambe le loro attrezzature sono state distrutte durante la lotta finale di Izuku con la Classe 1-A quando lo hanno portato nell'accademia. Volendo non lasciare nulla al caso, Izuku contatta Mei Hatsume ancora una volta.

Dirigendosi verso il Development Studio, la porta esplode ancora una volta e Hatsume e Izuku si ritrovano per la prima volta dopo tanto tempo, nello stesso identico modo in cui si erano conosciuti.

Questo significa anche che Izuku sta per cambiare di nuovo il suo equipaggiamento per la prima volta dopo diverso tempo, e dato quanto è cambiato dal suo periodo come Dark Deku, il prossimo costume da eroe di Izuku sarà drammaticamente diverso non solo per lavorare con tutte le sue nuove abilità, ma anche potenzialmente servire come suo costume finale per la serie in generale.

Anche questa reunion era molto attesa, cosa ne pensate? Siete felici di vedere il ritorno di Mei Hatsume? Cosa sperate di vedere dal prossimo costume di Deku? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto.

Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli del manga di My Hero Academia su Manga Plus.