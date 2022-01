My Hero Academia 339 arriva su Manga Plus, si può essere eroi anche da un laboratorio

Da sempre sappiamo che molto spesso per gli eroi non è sufficiente il solo quirk per essere forti ma spesso diventa necessario un equipaggiamento degno di questo nome. In My Hero Academia 339, finalmente disponibile sul sito e sull'applicazione di Manga Plus, Midoriya e Iida si rivolgono a Mei Hatsume proprio per questo motivo.

Dopo la parentesi del tradimento di Aoyama negli ultimi capitoli di My Hero Academia, Deku si è diretto verso la sezione di supporto per ottenere qualche upgrade al suo equipaggiamento, venendo accolto da un'esplosiva Mei Hatsume. My Hero Academia 339 continua proprio dall'ultima pagina del capitolo 338 mostrandoci più da vicino il mondo degli ingegneri degli eroi.

In questo nuovo studio di Mei Hatsume, Deku e Iida ricevono però risposte negative alle loro richieste. C'è scarsità di materiale e di tempo, inoltre, Hatsume sta lavorando ininterrottamente alla barriera della Yuei e ai suoi potenziamenti.

Sembra proprio che per ora non vedremo ancora il costume definitivo di Deku in My Hero Academia. La studentessa, con la dedizione che sta ponendo nella costruzione della barriera, dimostra di essere eroe quanto gli eroi di professione che combattono sul campo.

L'inventrice però dà un paio di guanti a Midoriya, che lo colpiscono in faccia. Dice anche che non è riuscita a replicare tutte le caratteristiche, ma hanno applicato la tecnologia dei Mid Gauntlets ad alcuni oggetti che già avevano. Anche Iida riceve un guanto, e Mei dice a entrambi che devono vincere. Nel finale di My Hero Academia 339 si intravedono anche Tamaki e Nejire, in città a salvare civili.

Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su Manga Plus.