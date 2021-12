My Hero Academia 339, data di uscita e previsioni: un nuovo potenziamento per Deku

Deku si è potenziato notevolmente nell'ultimo periodo. Tra sintonizzazione maggiore con il One for All, allenamenti, situazioni al limite che gli hanno consentito di sbloccare alcuni limiti e la scoperta dei nuovi quirk, il protagonista di My Hero Academia è mutato radicalmente.

Tutte le sue capacità sono state messe in mostra nel breve periodo fuori scuola. Considerato che siamo entrati nell'ultimo anno di My Hero Academia, per Deku è arrivato il momento di fare un altro salto di qualità, ma sotto la situazione divisa da eroe e accessori da usare in battaglia. L'ultima volta in cui si recò da Mei Hatsume fu nel capitolo 100 della serie, risalente a tanti mesi fa - nella serie - e con un protagonista molto diverso. Con il ritorno della vulcanica inventrice, Midoriya si rinnoverà sicuramente.

My Hero Academia 339 porterà un nuovo costume per Deku: il ragazzo, pur non abbandonando l'ormai iconica tuta verde e nera con il cappuccio a forma di coniglio, dovrà esplorare nuovi modi per usare quirk come lo Smokescreen, il Black Whip e il Fa Jin, senza contare che manca all'appello il quirk del secondo possessore del One for All, che il protagonista potrebbe già conoscere.

My Hero Academia 339 arriverà il 3 gennaio 2022 su MangaPlus in inglese e altre lingue, aprendo il nuovo anno con un capitolo più tranquillo, in attesa di conoscere il piano di Eraserhead.