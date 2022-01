My Hero Academia 339: il ritorno di Mei Hatsume e la sua importante missione

Il cast di My Hero Academia è parecchio ampio, con tantissimi personaggi scritti da Kohei Horikoshi che hanno fatto la loro comparsa nella storia. Tuttavia non tutti quanti hanno uno screentime soddisfacente, apparendo per pochi capitoli o a distanza di anni. Eppure questi riescono a far comprendere il loro ruolo in poche vignette.

Anche i ruoli di supporto sono fondamentali come spiega Mei Hatsume. Il nuovo capitolo di My Hero Academia, il 339, fa risaltare il suo apporto al mondo degli heroes. Grazie alla sua genialità e alla capacità inventiva, Mei Hatsume riesce a sviluppare dei supporti per Deku e Iida alla velocità della luce, mentre in contemporanea si sta dedicando al suo progetto più importante.

La difesa della Yuei dagli attacchi della League of Villains è fondamentale e per questo la sezione di supporto sta collaborando attivamente per rendere la barriera e le misure di sicurezza della scuola ancora più impenetrabili. Bastano poche vignette per far capire l'attenzione che Mei Hatsume si sta concentrando molto su questo progetto fondamentale per la vita di tutti coloro che risiedono al momento nella Yuei.

Pur non apparendo spesso, Mei si sta confermando un personaggio fondamentale per My Hero Academia e il suo apporto riuscirà a garantire agli heroes di poter combattere senza altri pensieri.