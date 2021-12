My Hero Academia 339 spoiler e immagini: potenziamento in arrivo per Deku?

Anche un costume è una parte importante per un eroe. A seconda del suo quirk e della sua conformazione, adattarlo può essere un modo per tirare fuori ulteriore potenza. Questo i protagonisti di My Hero Academia lo sanno e spesso si rivolgono a Mei Hatsume, personaggio che Deku già conosce bene vista la sua precedente visita al laboratorio.

Il capitolo 100 di My Hero Academia però è lontano e ora l'eroe, che ha fatto altri passi da gigante, ha bisogno di nuovi aggiornamenti. Gli spoiler del capitolo 339 di My Hero Academia partono proprio con Mei Hatsume in copertina, mentre sulla destra si intravede il titolo "La storia di come tutti noi diventammo eroi - parte 2". Con Aoyama fuori dai giochi, ora Deku vuole prepararsi per la battaglia finale.

Nel laboratorio, ora molto più grande di prima, Deku inizia a parlare con la ragazza inventrice. Il Mid Gauntlet regalatogli da All Might si è distrutto e chiede quindi a Mei Hatsume se era possibile ripararlo. La ragazza risponde tuttavia che non è possibile dato che non ce ne sono altri disponibili, essendo un prodotto estero. Chiede inoltre se ha fretta, con Deku che risponde di sì con un'espressione seria, e a quel punto lei risponde che è proprio impossibile.

Infatti, dovrebbe ricostruirlo da zero, ma non hanno i materiali per replicare alcune caratteristiche. Iida chiede anche della sua armatura, e anche questa è impossibile dato che non ha i dati di produzione. Mei si rimette al tavolo a lavorare su qualcosa, con Deku che nota che è un'ologramma delle vie di fuga della Yuei. Powerloader spiega che Mei si sta occupando di una fase cruciale della creazione della barriera per incrementare la sicurezza.

L'inventrice dà poi un paio di guanti a Midoriya, che lo colpiscono in faccia. Dice anche che non è riuscita a replicare tutte le caratteristiche, ma hanno applicato la tecnologia dei Mid Gauntlets ad alcuni oggetti che già avevano. Anche a Iida dà un guanto, e dice a entrambi che devono vincere. Nel finale di My Hero Academia 339 si intravedono anche Tamaki e Nejire, in città a salvare civili.