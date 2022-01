My Hero Academia 339, il valore della Sezione Supporto: un contributo determinante

A sconfiggere i Villain sono gli Heroes, i quali combattono il crimine in prima persona mettendo in gioco la loro stessa vita. Dietro le quinte, però, queste figure un tempo venerate dalla popolazione ricevono un significativo contributo da parte della Sezione Support di My Hero Academia, che si occupa della creazione di accessori da battaglia.

Lasciata finora nel dimenticatoio, nel capitolo 339 di My Hero Academia la Sezione Support del Liceo Yuei torna a brillare. In questo nuovo appuntamento, infatti, Kohei Horikoshi evidenzia il valore di questo dipartimento e come esso sia fondamentale non solo per la guerra finale contro All For One, ma anche per lo stesso futuro della società degli eroi.

Direttamente, a rischiare la pelle sono i Pro Heroes, ma indirettamente, una loro vittoria o sconfitta è pesantemente influenzata dal contributo della Sezione Support. Questa divisione, infatti, si occupa della creazione di oggetti di supporto e accessori da battaglia, e se uno di essi non dovesse funzionare a dovere, allora l’utilizzatore andrebbe incontro a morte certa. Se al contrario il Support Item si rivelasse geniale, come quelli creati da Mei Hatsume, allora la vita degli eroi sarebbe decisamente più facile.

A farci comprendere meglio il significato della Sezione Support è Mei Hatsume, a cui Deku e Iida si sono rivolti per le riparazioni dei propri equipaggiamenti. Nella visione della ragazza, i membri di questa divisione non possono combattere, ma proprio per questo inventano continuamente nuovi gadget. Le invenzioni sono, per la Sezione Support, il modo di fare gli eroi. Grazie a questo contributo, la vittoria finale sarà degli Heroes.

Vi ricordiamo che presto potrebbe cominciare la battaglia finale di My Hero Academia, e che nel capitolo 339 è tornata la reginetta della Sezione Support.