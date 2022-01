My Hero Academia 340, l'erede di Eraserhead: l'ispirazione del costume di quello studente

L'Atto Finale dell'opera di Kohei Horikoshi è stato caratterizzato dalla scioccante scoperta del traditore del Liceo Yuei, dal ritorno della personalità più geniale della Sezione Supporto, e, in My Hero Academia capitolo 340, dal debutto da eroe di uno studente a lungo lontano dalla scena. Quali particolari nasconde il suo costume?

La fazione degli eroi si sta per riunire e partire all'attacco delle forze malvagie comandate da All For One. Per vincere questa battaglia, ci sarà bisogno di tutto l'aiuto necessario, e oltre che da Mei Hatsume e dall'intera Sezione Supporto dello Yuei, Deku e compagni saranno supportati da uno studente che un tempo faceva parte del Dipartimento Ordinario.

Mentre Aoyama rischia l'espulsione in My Hero Academia 340, nelle pagine finali del capitolo assistiamo al ritorno in scena di Hitoshi Shinso. Sarà lui a sostituire il traditore della Classe 1-A? Al momento, è ancora presto per dirlo, ma dal suo ritorno in azione già si intuisce che il suo stile di combattimento si ispira sempre di più a un altro personaggio.

Nel corso dell'allenamento congiunto tra le due classi del primo anno dello Yuei, abbiamo visto Aizawa fare da padrino allo studente della 1-C. Questo loro rapporto, ora, è ancor più evidente. Il costume di Shinso è palesemente ispirato a quello dell'Hero Eraserhead, ferito gravemente nel corso dello scontro con Shigaraki.

Utilizzando il nastro a mò di sciarpa per oscillare nello scenario, Shinso è ormai la perfetta replica di Eraserhead. Riuscirà, con il suo Quirk legato alle corde vocali, a sostituire il professore in battaglia? Le forze del bene verranno messe momentaneamente da parte. Un passato da villain viene esplorato negli spoiler di My Hero Academia 341.