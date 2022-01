My Hero Academia 340, data di uscita e previsioni: è l'ora dell'allenamento?

Deku è migliorato molto negli ultimi mesi di My Hero Academia. L'eroe in erba ha iniziato a entrare sempre più in sincrono con il One for All, riuscendo a gestire meglio l'output del potere del quirk di All Might e non solo. Grazie a questo è riuscito a sbloccare anche i quirk dei vecchi possessori, tutti tranne uno.

Almeno per il momento, Deku non può ancora utilizzare il quirk del secondo possessore del One for All. Il protagonista di My Hero Academia potrebbe però approfittare di questi pochi giorni di calma per allenarsi e affinare le tecniche degli altri. Archiviata la fase con Mei Hatsume e con la parentesi Aoyama temporaneamente chiusa, My Hero Academia 340 potrebbe incentrarsi proprio sul suo addestramento. Dopotutto il giovane Midoriya deve ancora discutere con All Might di tutto ciò che è successo, aggiornandolo anche sui progressi fatti. Queste conversazioni potrebbero convincere il secondo erede del quirk a lasciar usare il proprio potere al protagonista.

In questo modo Deku non si ritroverebbe con un quirk in fase di esplosione proprio durante la battaglia finale dato che, come accaduto già in passato, un risveglio di questa portata avrebbe effetti non indifferenti sul suo fisico. È il momento giusto per il nuovo quirk di Deku? My Hero Academia 340 verrà pubblicato il 16 gennaio 2022 su MangaPlus alle ore 16:00.