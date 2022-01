My Hero Academia 340 è su Manga Plus, ecco il piano per battere Shigaraki e i suoi capi

My Hero Academia continua la sua corsa con non pochi problemi di ritmo tra fughe da scuola, periodi dark, supereroi americani in Giappone e tradimenti a lungo tramati. Il capitolo 340 del manga è finalmente disponibile su MANGA Plus.

Midoriya e compagni ne hanno dovute passare davvero tante nell'ultimo periodo e quando sembravano poter riprendere il fiato, ecco che tra le fila degli studenti della classe 1-A è arrivata la tanto attesa rivelazione del traditore, Yuga Aoyama.

Il capitolo 340 di My Hero Academia si intitola "Il giorno in cui diventammo eroi - Parte 3", riprendendo dunque quello dei capitoli precedenti, e rivediamo alcuni personaggi come Shinso, intento in un allenamento con le bande elastiche di Eraserhead. E proprio il professore fa finalmente il suo grande ritorno di persona. Potete vedere qui uno sketch a tema My Hero Academia di Eraserhead nei panni di Batman.

Gli eroi discutono su come procedere, cercando di ridurre il numero di persone che sono a conoscenza dei piani definitivi così da non far trapelare nulla, forti dell'esperienza del tradimento di Aoyama. Lo scopo degli eroi è quello di prendere i capi dei villain e separarli, così da poterli combattere uno alla volta.

Per mettere in atto questo piano tuttavia è fondamentale l'aiuto di Aoyama e proprio per questo Eraserhead parla con il giovane studente, per cercare di convincerlo. Aoyama è però ancora scosso dalla situazione e pensa che non riuscirà a stare al passo con i suoi compagni di classe.

Il professore comprende che è compito suo incoraggiare il ragazzo e smuoverlo da questa difficile situazione e, anche se sarà marchiato a vita per ciò che ha fatto, può ancora fare rimediare almeno in parte.

Cosa ne pensate del capitolo? Sperate in un riscatto di Aoyama? Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.