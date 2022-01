My Hero Academia 340: la grande paura del traditore dello Yuei

L'Atto Finale di My Hero Academia è stato sconvolto dalla recente scoperta dell'infiltrato del Liceo Yuei. Ad aver tradito i propri compagni di corso, e ad aver passato informazioni vitali ad All For One, è stato Yuga Aoyama. Dietro le sue azioni, però, non c'è cattiveria, ma solamente tanta paura nei confronti del Simbolo del Male.

Lo U.A. Highschool è stato gettato nel caos. Il traditore dell'accademia è finalmente emerso dall'oscurità, scoperto da Midoriya e Hagakure. Aoyama, però, nonostante le sue parole e le sue azioni, non è e non è mai stato un Villain. Se ha agito per conto di All For One, è stato solamente per proteggere la sua famiglia, a cui deve tutto.

Il traditore dello Yuei è sinceramente pentito per quanto commesso, ma è stato semplicemente obbligato a commettere quei crimini. Intuendo la verità, i suoi compagni di classe lo hanno perdonato, e sono già pronti a riaccoglierlo con loro. Prima, però, Aoyama deve confrontarsi con le forze di polizia e con il suo diritto responsabile, Eraserhead.

Il Professor Aizawa ha un piano in mente, una strategia che mette Aoyama al centro. Il ragazzo, l'unico che ha indirettamente avuto contatti con All For One, avrà il compito di localizzare la posizione del Re dei Villain. Convincerlo, però, non è assolutamente facile. In Aoyama è stato instillato un forte senso di paura, delle emozioni contrastanti che lo stanno mandando letteralmente in crisi.

I suoi amici gli hanno teso la mano nonostante ciò che ha commesso, ma muoversi contro All For One significherebbe condannare a morte certa i suoi genitori. Riuscirà a superare le sue paure, e a partecipare alla guerra finale?

Vi lasciamo alla strategia formulata da All Might in My Hero Academia 340 e a data di uscita e teorie su My Hero Academia 341.