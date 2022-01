My Hero Academia 340 spoiler: un giovane eroe riuscirà a spiccare il volo?

Una crisi dietro l'altra per gli eroi di My Hero Academia. Dapprima la battaglia di Jaku, poi il periodo senza legge nelle città giapponesi, seguito dal mancato aiuto internazionale e ora la scoperta di un importantissimo tradimento tra le fila della Yuei.

Ci sono state davvero molte cose da buttare giù per Deku e compagni. Ora però sembra che tutto si stia muovendo verso una nuova direzione. Gli spoiler di My Hero Academia 340 ci mostrano i passi successivi che faranno gli eroi. Si parte con il titolo "Il giorno in cui diventammo eroi - Parte 3", riprendendo quindi quello del capitolo precedente, e si rivedono alcuni personaggi come Shinso, intento in un allenamento con le bande elastiche di Eraserhead.

E proprio il professore fa il suo ritorno di persona. Gli eroi discutono sul da farsi, riducendo le persone che sono a conoscenza dei piani definitivi così da non far trapelare nulla come successo con Aoyama. Lo scopo degli eroi è di prendere i capi dei villain e separarli, così da poterli combattere uno alla volta. Per attuare questo piano tuttavia l'intervento di Aoyama è fondamentale e proprio per questo Eraserhead parla con lui, per cercare di convincerlo.

Aoyama è ancora scosso dalla situazione e pensa che non riuscirà a stare al passo con i suoi amici. Eraserhead capisce che è compito suo smuovere il ragazzo da questa situazione e, anche se sarà macchiato a vita da ciò che ha fatto, può ancora fare qualcosa. My Hero Academia tornerà su MangaPlus da domenica 16 gennaio 2022.