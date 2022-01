My Hero Academia 340, la strategia di All Might: riuscirà a eliminare i Villain?

Ancora una volta, gli eroi si ritrovano uniti a discutere su come agire in vista dell’imminente scontro finale con All For One e Tomura Shigaraki. A proporre un piano d’azione, è Toshinori Yagi. Ma è realmente fattibile un progetto così complesso? Ecco la proposta fatta da All Might in My Hero Academia capitolo 340.

Riuniti all’ospedale centrale, luogo di detenzione di Kurogiri e Aoyama, Toshinori, Hawks e vari altri esponenti delle forze del bene riflettono per l’ennesima volta sul da farsi. Questa volta, però, l’ex Simbolo della Pace pare essere sicuro: la sua visione porterà gli eroi alla vittoria.

All Might intende localizzare l’esatta posizione di ciascun Villain principale, separarli dal resto delle forze, e schiacciarli individualmente. Dall’analisi dei dati dello scontro tra Star and Stripe e Shigaraki, appare ormai chiaro che quest’ultimo ha superato persino il suo maestro, e che affrontarlo in compagnia dei suoi sgherri significherà sconfitta sicura. Inoltre, non bisogna scordarsi del corpo principale di All For One, altra grandissima minaccia.

Conscio di ciò, Toshinori propone di separare i principali criminali, come ad esempio Dabi o Toga, e combatterli e sconfiggerli singolarmente. Solamente in questo modo, i Pro Heroes avranno una singola possibilità di vittoria. Ma davvero le forze del male saranno così ingenue da cadere in questo tranello?

Vi lasciamo al ritorno di un eroe in My Hero Academia 340 e a data di uscita e teorie su My Hero Acadmeia 341.