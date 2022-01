My Hero Academia 340: il giorno in cui quello studente divenne un eroe?

Sconcerto e dolore per la 1-A dopo gli ultimi avvenimenti. La scoperta del traditore della Yuei brucia ancora, ma nessuno dei protagonisti di My Hero Academia può permettersi di disperarsi e sprecare il tempo, prezioso e poco rispetto alle vere necessità.

Ormai Midoriya e gli altri sono pronti per la battaglia contro All for One, avendo anche modificato i loro costumi. La storia di come loro diventeranno eroi sta per spiccare il volo, ma resta un personaggio fuori da questi schemi. Ed è proprio il traditore Aoyama a tenere banco in My Hero Academia 340, anche se non da solo.

Il capitolo ha lo stesso titolo del precedente, simbolo che proprio il ragazzo biondo farà parte del gruppo della 1-A anche da dietro le sbarre. In una riunione che vede anche la presenza di Ragdoll, All Might e Tsukauchi comunicano la situazione e di come tutto verrà gestito tra pochi personaggi, così da ridurre il rischio di far trapelare qualcosa del piano. Il poliziotto in ogni caso si dice contrario a dare fiducia ad Aoyama, ma All Might non è spaventato, avendo lasciato tutto nelle mani di Eraserhead.

L'eroe che ormai ha perso un occhio è davanti alla cella di Aoyama e inizia a parlare con lui, anche schiettamente, ma infondendogli contemporaneamente il coraggio di spezzare il giogo imposto da All for One. Aoyama sembra in qualche modo rinfrancato, riuscirà a partecipare insieme agli altri in questa battaglia? Il finale, inoltre, conserva anche l'apparizione di Shinso, in una posa da Spider-man sfruttando le bande elastiche. Tornerà anche lui in gioco?