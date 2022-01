My Hero Academia 340: uno degli studenti della Classe 1-A andrà incontro all'espulsione?

La serie manga di Kohei Horikoshi si sta rapidamente avvicinando alla conclusione. I preparativi per il combattimento finale sono stati quasi ultimati, ma prima di poter scendere sul campo di battaglia, Eraserhead dovrà prendere un'ardua decisione. In My Hero Academia 340, sta valutando se espellere o meno quello studente.

Come noto dall'arco del rapimento di Bakugo, l'influenza di All For One si estendeva anche sul Liceo Yuei. L'infiltrato dell'accademia, però, si è rivelato solo di recente, colto in flagrante da Deku e Invisible Girl.

Aoyama è stato scoperto, e dopo un breve tafferuglio è stato consegnato alle forze di polizia, le quali, nei pressi dell'ospedale centrale, lo sottopongono a un interrogatorio volto a scoprire la verità. L'aspirante eroe della Classe 1-A non è un criminale, e se ha lavorato per conto di All For One è stato solamente per proteggere la sua famiglia.

Rivelata la sua più grande paura in My Hero Academia 340, viene messo di fronte alla sentenza definitiva di Eraserhead, il quale, in quanto professore della 1-A, ha deciso di prendere custodia del giovane.

I compagni di classe lo hanno già perdonato, ma nonostante la clemenza concessagli, i peccati commessi infesteranno per sempre i suoi sogni. L'unico modo per porre rimedio alla situazione, è sfruttare la sua seconda possibilità e collaborare con la fazione degli Heroes, afferrando il braccio teso dagli amici.

Aizawa non ha alcuna intenzione di espellerlo, anzi, Aoyama risulterà fondamentale per la strategia formulata in My Hero Academia 340 da All Might.